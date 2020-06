Condensação de pisos e paredes causa desconforto em períodos de frio e umidade

Em período de frio, é comum que pisos e paredes transpirem. Dentro de casa, isso causa desconforto aos moradores. Essa condensação ocorre quando uma o ar quente e úmido na casa faz contato com uma parede ou piso mais frio, ou quando o ar frio de um ar-condicionado faz contato com uma parede mais quente. Em uma casa com paredes suando e o chão úmido, essa condensação é a causa mais provável de umidade, quando não há sinal de infiltrações ou vazamentos. Para remover essa umidade, há algumas soluções plausíveis e que irão, permanentemente, remover o excesso de umidade da sua residência.

As paredes de uma casa ou apartamento são afetadas diretamente pelas alterações de temperatura de acordo com a estação do ano e o clima. Isso significa que, dependendo do material e da qualidade do isolamento térmico das paredes, uma casa ou apartamento pode ser mais, ou menos eficiente em dissipar essa temperatura ao longo de um dia. Geralmente, as paredes e o piso são eficientes em manter uma mesma temperatura durante o dia todo, mas o projeto de uma residência pode influenciar consideravelmente isso.

Por exemplo, o concreto de paredes e a cerâmica/porcelanato de pisos irá absorver o calor da temperatura exterior no verão. Isso torna esses materiais mais quentes do que um ar-condicionado, por exemplo, ou um ambiente da casa em que não haja uma boa circulação de ar. Quando o ar desse cômodo mais gelado (geralmente uma cozinha, área de serviço, ou porão, se encontrar com a parede de concreto ou o piso de cerâmica, a umidade vai condensar e suas paredes e pisos vão suar, gotejar, formar poças, e deixar tapetes e madeiras com cheiro de mofo. No inverno, acontece o contrário. As paredes e o chão são mais frias do que o ar quente que sai da respiração das pessoas ou de um aquecedor e quando o ar se encontra com as paredes, mais uma vez, há a condensação.

Não se esqueça que a maior parte da umidade em sua casa é criada por você, por meio de banhos, cozinhar, lavar roupa e pelo simples ato de respirar. As duas causas principais dessa condensação são falta de ventilação na residência e pisos e paredes sem isolamento térmico apropriado. Ambas as situações são facilmente resolvidas.

tetos, paredes, e do piso. Ventilação e impermeabilização apropriada são os dois principais meios de controle dessa situação. Você precisa ventilar adequadamente sua casa. Isso pode ser obtido de várias formas, a começar por deixar portas e janelas abertas para criar um fluxo de ar dentro da residência. Em residências em que não há portas e janelas para certos cômodos, podem ser usados ventiladores, exaustores ou desumidificadores para remover o excesso de umidade.

Quem usa secadores de roupa ou outros eletrodomésticos que esquentam muito, tais como fogão, ferro de passar, etc, devem garantir que os cômodos onde esses aparelhos são usados tenham a ventilação apropriada ou, pelo menos, um exaustor.

Fonte Jornal Conexão