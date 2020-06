  O famoso grupo catarinense, “Quarteto Coração de Potro”, anuncia pausa na carreira

O famoso grupo catarinense, “Quarteto Coração de Potro“, comunicou há algumas horas, em seu Facebook oficial, o encerramento das atividades musicais por tempo indeterminado.

O grupo surgiu em 2007, na cidade de Lages/SC, quando quatro jovens músicos se reuniram para cantar a terra, o campo e seus costumes, com uma identidade única e diferenciada dentro da música tradicionalista. Seu som espelha sonoridades trazidas pelo folclore de toda América Latina.

Leia a publicação:

“Amigos do Quarteto! Chegou a hora de um descanso para que possamos nos reorganizar e, assim, nos fazermos mais fortes! O Quarteto irá dar um tempo nos trabalhos! Chegou a hora, e é a hora certa! Agradecemos imensamente o carinho e ajuda de todos nesses mais de 12 anos de estrada, nunca imaginamos colher tantas alegrias neste caminho! Todos fizeram parte das nossas conquistas! Se Deus quiser um dia a gente volta, fortes e renovados! Um grande beijo no coração de todos! Nossas músicas irão seguir com vocês sempre! Deus abençoe a todos!”

Kiko Goulart, Vitor Amorim, Ricardo Bergha e Maicon Oliveira