Pré-Congresso de Líderes Cristãos CLF- Online

O Evento foi realizado em união com os países que usam o idioma português com o intuito de convidar para a Conferência Mundial Online CLF 2020.

Aconteceu no dia 13 de junho, às 10h o PRÉ-CLF Brasil ON-LINE 2020 – Congresso de Líderes Cristãos, pela plataforma ZOOM. O evento contou com a presença de 250 participantes, entre eles pastores e lideranças de vários ministérios. O evento teve como convidado o Missionário que, atualmente, ministra em Israel e contou com detalhes a vida em Israel e como podemos ver os sinais de que estão próximos à volta de Jesus Cristo.

O CLF iniciou-se com a oração do Pastor Celso Nascimento (Igreja Quadrangular), em seguida teve a saudação do Pastor José Kim, anfitrião do evento. O Pastor Marcos Kim, da Missão Boa Notícia de Porto Alegre, deu uma breve explicação dos trabalhos da Missão e da Organização IYF – Comunhão Internacional de Jovens. Houve um testemunho especial de um norte-coreano que recebeu a salvação. Ele contou como fugiu daquele país, como está sendo a sua vida como ministro na Alemanha e pediu oração para os norte-coreanos, afirmando que a vida neste país é muito difícil.

Houve a apresentação do Coral Gracias, e a aprentação da Banda Glória que fez uma saudação, ao vivo,e empolgou o público com suas canções.

O Missionário da Igreja Boa Notícia que ministra em Israel, contou sobre o testemunho de um judeu, que recebeu a salvação, em um momento que o próprio missionário estava decepcionado. Ele já estava vivendo naquele país por muitos anos, sem ter nenhuma pessoa ter recebido o perdão dos pecados, explicou que os Judeus ainda esperam o Messias e não aceitam Jesus como o Cristo, o salvador.

Porém, ele falou sobre um judeu que havia perdido todas as coisas e passado por um grande sofrimento, mas, com a palavra de Isaías 53, ele pode entender o evangelho e receber a salvação, vendo que não existe mais o sacrifício pelo pecado.

“Deus não quer ver mais a Lei, e sim o sangue de Jesus Cristo. Quando na Bíblia afirma algo, isso é escrito duas vezes. O significado de Jesus ter escrito duas vezes na terra, na parábola da mulher adúltera, foi para mostrar que não julgaria pela lei e sim pela graça.”

O Pastor Jair Belém testemunhou sua gratidão ao CLF através de um testemunho muito caloroso.

“Eu quero saudar a todos com a paz do senhor, Paz do senhor ao pastor José Kim e aos demais irmãos e irmãs, que estão nos assistindo agora. Eu sou pastor Jair Belém em Teresina, capital do Piauí. Amados, ontem eu pude participar pela primeira vez do CLF, brilhante palavra do pastor de Israel e as brilhantes palavras, todas as palavras, todas as ministrações que o CLF nos proporcionou, estão crescendo e são de suma importância para o nosso crescimento espiritual e; entendo que o CLF, está proporcionando a união de líderes do mundo inteiro, em prol da propagação do evangelho, para que seja pregado para o mundo todo.

O CLF está sendo de suma importância para os últimos tempos antes da vinda do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, realmente o CLF tem nos equipado com a palavra, tem revigorado nosso espírito, tem revigorado o mundo, realmente algo extraordinário o que o CLF está nos proporcionando. Eu, diante de tudo isso, tenho enviado para todos os irmãos e amigos o Zoom, para que eles também tenham conhecimento e assistam a palavra de Deus. Eles têm falado comigo, têm ligado bastante, dizendo que têm gostado muito da Ministração através do CLF e isto é muito bom. Quero também enfatizar ,que já comprei 5 livros do Pastor Ock Soo Park, pois, quero aprender com a experiência e o conhecimento dele, portanto, meus amados e queridos irmãos, nós aqui em Teresina, estamos assistindo, estamos alegres e estamos felizes enquanto o corona vírus fechou as portas de muitos templos Deus abriu no mundo através do CLF para que todos ouçam a palavra de Deus. Deus , é tremendo e tem usado este ministério da Igreja para que o mundo possa ouvir e aprender mais da palavra de Deus, quero também dizer que estamos aqui às ordens e esperando o término desta quarentena e que a gente possa contactar mais e o pastor José Kim, sua equipe, possa vir ao Piauí, talvez, pela primeira vez, espero em breve poder abraça-los e dizer aos irmãos, que eu os amo, mas para concluir, a minha participação e testemunho, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra em Romanos no cap. 3:20-24. Então amados, ainda em Romanos no cap. 10: 9-10, e crer para a justiça, seremos justos é assim que é a palavra de Deus e é assim que temos aprendido através do CLF.

Que Deus em Cristo possa abençoar toda a administração da igreja em Cristo Jesus.”

Os participantes mostraram sua satisfação com o evento enviando mensagens como:

“Verdade, nunca antes explicado,” Zilda Mendes

“Glória a Deus pela Ministração maravilhosa, eu estou maravilhado com esta ministração. Parabéns a equipe do CLF “. Ap. Jamerson correia.

“Desde quando conheci o CLF meu ministério tem crescido e o meu conhecimento com a palavra de Deus tem aumentado cada vez mais, muito obrigado.” Pr. Cláudio Almeida.

“Conseguiu abrir a mente e ter uma visão espiritual a qual não tinha visto antes, Glória a Deus. Jocely Sousa da Silva

Este Congresso de Líderes Cristãos foi um pré-encontro para o próximos CLF Mundial que será realizado nos dias 25 a 27 de junho, com a presença do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ock Soo Park.

