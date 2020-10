Maior plataforma de vidro do mundo será inaugurada na Serra Gaúcha no final do Ano

Além do atrativo único, parque terá atenção especial com o meio ambiente.

Você caminharia em uma plataforma estaiada de aço e vidro a 360 metros de altura? Essa experiência incrível poderá ser realizada no Parque da Ferradura em Canela – cerca de 13 km do centro – na Serra Gaúcha. A inauguração está prevista para dezembro de 2020.

A Skyglass Canela é a primeira plataforma de vidro da América Latina e a maior do mundo com 35 metros de comprimento que avança sobre o Vale da Ferradura, oferecendo uma vista de tirar o fôlego do Rio Caí.

O peso total da plataforma alcança 226 toneladas.

O visitante terá duas formas de admirar a beleza da região: caminhar pela plataforma de vidro apreciando toda a sensação de liberdade ou andar por baixo em um monotrilho, apelidado de Abusado, com 10 cadeiras suspensas para os mais corajosos.

Com capacidade para receber três mil pessoas por dia, o parque vai oferecer infraestrutura completa para o visitante contemplar a natureza de forma responsável, além de praça de alimentação, lojas .

Com informações Jornal NH