Modelo catarinense Vinícius Piccoli desenvolve tumor raríssimo e Família pede corrente de oração

Em dezembro do ano passado o modelo Catarinense ‘Vinícius Piccoli’, um dos modelos brasileiros mais requisitados no país, com vasta experiência internacional, concedeu uma entrevista para a Agência de Notícias São Joaquim Online, onde relatou sua trajetória na carreira de modelo, os desafios que enfrentou ao sair de sua cidade natal no oeste catarinense, somente com uma mochila nas costas de carona em um caminhão, rumo em busca de seus sonhos na cidade grande, para poder realizar-se, e dar orgulho para a sua família.

Mas, hoje o que vimos é um relato triste e um pedido para todos que acreditam no poder da fé através da oração, a fazerem muitas correntes de orações e emanar energias positivas para que este moço que um exemplo de luta e dedicação, se recupere este jovem modelo que está passando por um momento muito difícil o seu maior desafio hoje, é superar, vencer uma doença, um tumor raríssimo.

Natural de Xanxerê, Santa Catarina, e crescido em Abelardo Luz (SC), o modelo Vinícius Piccoli (29), realizava uma temporada de trabalhos em Cape Town, África do Sul, onde precisou adiantar o retorno ao país de origem devido a problemas de saúde. Piccoli apresentou sintomas como inchaços severos, primeiramente no abdômen e então no restante do corpo.



Ao chegar ao Brasil, Piccoli foi imediatamente em busca de um diagnóstico e tratamento, entretanto, devido à complexidade da situação foram necessários diversos exames e biópsias além de três equipes médicas para chegar a uma conclusão: esthesioneuroblastoma, tumor raríssimo que se inicia nas fossas nasais, região superior da cabeça. Além disso, o modelo desenvolveu outras patologias como diminuição de plaquetas, infecções, presença de fungo e vírus no pulmão e um quadro de hiperglicemia associado a inchaços generalizados, classificado como Síndrome de Cushing.

Após um período no centro de tratamento intensivo, Piccoli está estável, porém segue internado no hospital.

Conversando com sua mãe, Carmen Rita Bortoncello, ela disse: Vinícius sempre foi guerreiro e agora tem mostrado o quanto ele realmente, ele vai vencer, porque merece uma chance . Meu filho e um ser maravilhoso. O Vinicius é quem inspira toda a família. Ele sempre dedicado à família mesmo estando longe, só sabia trabalhar e ajudar a nós. Tenho fé Tenho fé . Tenho que acreditar na cura dele, é o que me mantém.

“Além das correntes de orações, família, namorada, amigos e fãs, pessoas que conhecem Vinícius Picolli, estão mandando muitas energias positivas pela recuperação e cura dele, pois ele é um ser humano muito especial. Com fé seguimos mais um dia de luta!” Relatou a mãe Carmen.



Relato de Vinícius no que soube do diagnóstico de sua doença:



“Há pouco mais de um mês comecei a ficar doente na África do Sul . 24 dias no Brasil correndo atrás pra saber o porque desse inchaço que me deformou em 3 dias , internamentos exames , e nada de descobrir , essa semana veio uma luz , chegaram ao diagnóstico não muito favorável pra mim .



Enfim estou eu aqui vendo no corredor do hospital tantas pessoas quem sabe em situações piores outras melhoras e outras até quem sabe iguais a mim. Pessoas doentes que se revoltam , com medo com a situação em que se encontram. Em meio a tudo que esta acontecendo, as doenças, corona virus, nessas horas que temos que procurar manter a calma, tentar analisar o por que de ter que passar por essa experiência. Em meio a 11 anos que viajo mundo à fora, jamais imaginaria passar por uma situação assim ou parecida na vida. Acredito ser um grande propósito e alguma experiência que devo vivenciar pra se ter algum outro entendimento que a a vida tá querendo me mostrar.



O mundo em que todos nós vivemos ou vínhamos vivendo de loucura, de provações pra nós mesmos ou provar pro mundo. Esse é um mundo em que eu não quero mais viver. Quero sim, trabalhar e ter uma vida digna. Não precisamos de ganância, não precisamos querer o mundo inteiro nas costas pra provar pra alguém ou pra nós mesmos que se não for assim as coisas não acontecem.

Agora to passando por esse momento por que acredito que preciso passar. Essa é minha missão. Agora quando voltar quero que as coisas sejam todas diferentes.

Quando a enfermeira Fernanda me colocou na cadeira de rodas 🦽 pra me levar ao quarto, ali pude sentir o quão nossa vida é sem sentido se não temos saúde pra fazermos o que gostamos, de tá junto das pessoas que gostaria de estar.



Ver as histórias das pessoas que perdem filhos e vão perdendo varias pessoas seguidas na família por vários motivos de doenças que são irreversíveis, eu correndo atrás de ser um corpo melhor e esqueci de cuidar da minha saúde mental, física e principalmente interna . Que as vezes da sinais e na correria deixamos pra depois e esses de cuidados internos que são mais importantes e que tem o real sentido da vida. E que vai garantir nossa saúde e e vida de qualidade.“

Resumo da sua História

Vinícius Piccoli é modelo há 11 anos. De origem humilde, antes de iniciar no mundo da moda trabalhava como mecânico. Atualmente é um dos modelos brasileiros mais requisitados no país, com vasta experiência internacional, já realizou campanhas para as marcas Acostamento, Vide Bula, Lado Avesso, High still, TNG, Dudalina, M-Pollo, Ilícito, Yonders, Malwee, Boticário Perfume, New Era, entre outras.



Em seus vídeos como este de fevereiro, em suas redes sociais, Vinícius sempre Deixava um pouco de inspiração pra as pessoas que o acompanham alguns desde o começo, outros de alguns pra cá e outros mais recentes.

Em entrevista em dezembro de 2019

No vídeo Vinícius no Natal do ano passado com Sua família em Abelardo Luz os incentivando a praticar exercícios físicos, ele é uma inspiração para a família toda.

Força guerreiro estamos todos torcendo por você!

Por Redação Agência de notícias São Joaquim Online