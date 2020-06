Menino de 4 anos venceu o coronavírus durante a quimioterapia. Um verdadeiro guerreiro!

Archie Wilks se curou da doença causada pelo coronavírus contraído no hospital enquanto fazia quimioterapia para combater o câncer. Nada pode derrubar esse jovem guerreiro!

Este menino britânico de apenas 4 anos tornou-se o novo símbolo da esperança contra o coronavírus. Archie Wilks, que vive em Essex, na Inglaterra, alcançou uma vitória muito grande.

O menino, que vive com os pais e o irmão gêmeo idêntico, trava uma batalha muito séria: ele luta contra um neuroblastoma, um raro câncer de tecido nervoso, e desde muito cedo precisa enfrentar jornadas longas nos hospitais para sua recuperação.

Suas constantes visitas ao Addenbrooke’s Hospital, em Cambridge, para sessões de quimioterapia e imunoterapia, infelizmente, fizeram-no contrair o coronavírus, apesar dos diversos cuidados tomados pelos pais, Simon e Harriet.

novo problema de saúde da criança preocupou todos os envolvidos em sua rotina, e ela foi transferida para uma enfermaria da ala de infectados pelo vírus. Archie ficou isolado, com o seu pai, por cinco dias, em um quarto do hospital, e eram visitados por profissionais usando equipamentos de proteção.

Simon disse em entrevista ao Daily Mail UK que foi assustador quando foram transferidos para a enfermaria, pois não tinham informações reais de como uma criança na situação de Archie poderia lidar com o vírus.

Ele acrescentou, no entanto, que a equipe do hospital realmente o ajudou a se tranquilizar, mesmo nessa situação tão preocupante.

Finalmente, em 1º de abril, ambos puderam voltar para casa. Archie ainda apresentava muito cansaço e precisou de ajuda para respirar durante a noite, por alguns dias. No entanto, no dia 9, seus pais postaram no Archie’s Journey (perfil no Facebook, que criaram para contar a jornada do filho) que Archie estava recuperado da covid-19, definitivamente, pois estava sem tosse e sem a necessidade de oxigênio.

O jovem guerreiro já está muito melhor agora e seus pais mantêm os apoiadores de sua jornada bem informados pelo Facebok e pelo perfil de Archie no Instagram, com muitas fotos e vídeos do dia a dia da família.

Atualmente, Simon e Harriet estão arrecadando dinheiro para que Archie possa participar de um teste de vacina no Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering, em Nova York (EUA), que pode ajudar a diminuir as chances de o câncer retornar quando Archie estiver em remissão.

Até agora, já foram arrecadadas mais de 187 mil libras das 230 mil necessárias.

Que história incrível de superação! Archie é realmente um menino de muita força.

