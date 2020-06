Praga Bíblica – Nuvem de Gafanhotos devastadores ameaça chegar ao Brasil

Nuvem da Gafanhotos está na argentina e pode chegar em Santa Catarina e Rio Grande do Sul – Autoridades já orientam os produtores no Brasil sobre o perigo da praga…

De acordo com o relato bíblico, mais precisamente do Livros de Crônicas do velho testamento, escrita em 400 e 250 a.C relata a seguinte passagem:

“Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo…”

É realmente de se refletir o que diz essas palavras bíblicas, principalmente em época de Peste (Coronavírus) os céus fechados e sem chuva (Estiagem) e agora a nuvem de gafanhotos que tomou parte da Argentina e se aproxima perigosamente da fronteira com o Brasil.

De acordo com as informações prestadas pela imprensa argentina, uma nuvem de milhões e milhões de gafanhotos se deslocaram do Paraguai para a Argentina e foi avistada na cidade de Santa Fé, Entre Rio e Corrientes próximo a fronteira do Uruguai.

“Não há nenhuma forma de prevenção que seja segura ao meio ambiente e também às pessoas. Não temos como criar uma barreira para impedir a chegada destes insetos“ Disse Daniel Soares, Engenheiro da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) do Rio Grande do Sul em entrevista para o G1.

Mais ainda do que uma cena aterrorizante, a nuvem de Gafanhotos causa sérios perigos para a agricultura local. E mais preocupante ainda é que as autoridades já monitoram essa nuvem que ameaça chegar ao Brasil devido a sua proximidade com as fronteiras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com uma onda devastadora de insetos famintos e devoradores de tudo o que é plantação quem encontram pela frente.

Veja o Vídeo da ameaça: