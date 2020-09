Ala forte do PL de São Joaquim apoia o pré candidato a prefeito Giovani Nunes

Nota enviada pelo PL de São Joaquim

Nem todo o PL está com PDT, PSD e PODEMOS

Uma parte dissidente do PL de São Joaquim não apoia a aliança formada especialmente pelo PDT esta parte respeita a decisão de uma Convenção que foi mal elaborada e que na hora crucial da votação, muitos que queriam apoiar uma chapa pura do PL com Clodoaldo Costa como Prefeito e Maurício Yamashiro como Vice Prefeito já haviam ido embora da Convenção, por perceberem que havia algo errado.

Ainda fazem parte dos dissidentes, DR Luiz Carlos Goulart da Silva, DR Marta Naomi Shishito, Gabriel Nunes, Professor Nériton ( Família Porto), Professor Lucas Hugen, Luiz Gonzaga (Sapinho) e Professor Michel (Batoré). A medida em que os dias forem passando o partido vai anunciar nas redes sociais as demais adesões.

Veja o documento na íntegra: