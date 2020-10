Drive Thru – Professores recebem homenagem emocionante do Educandário Santa Isabel

No dia do professor, nesta quinta-feira (15),o Educandário Santa Isabel, fez uma homenagem surpreendentes aos professores na forma drive thru. Cada professor que passava com seu carro em frente ao colegio, recebia uma homenagem no telão com os dizeres: “A você nosso carinho, admiração e nossa gratidão”, levando à lágrimas de emoção muitos professores que se encontram num ano difícil cheio de desafios.

Professores são arquitetos do conhecimento, são mestres que nos acolhem e acompanham, são nossos guias e exemplos.

Parabéns professor pela sua dedicação! Homenagem do Educandário Santa Isabel

Veja as imagens