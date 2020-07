Ciclone: São Joaquim decreta situação de emergência

Na manhã desta quarta-feira (01), no gabinete do Prefeito de São Joaquim, aconteceu uma importante reunião, onde secretários municipais, membros da Defesa Civil e Bombeiros participaram da reunião, que deliberou o acontecimento da última terça-feira (30), quando um ciclone bomba atingiu o estado e consequentemente a cidade de São Joaquim.

Haja visto que o município teve muitos estragos, com casas destelhadas, desabrigados, árvores caídas e rede elétrica danificada.

A Defesa Civil já fez um levantamento prévio e constatou que a situação se encontra em nível 2.

Uma força tarefa vai ser montada para atender os necessitados, com sede na secretaria de assistência social do município, com frente de trabalho de cadastro e coleta de informações para cada caso.

A secretaria de assistência social está com um número WhatsApp para atendimento especial.

Famílias que foram afetadas pelo temporal podem entrar em contato pelo telefone (49) 99143-0059 para atendimento EMERGENCIAL da Secretaria Municipal de Assistência Social para efetuar o atendimento, o familiar deve apresentar os seguintes documentos (de todos os membros da família).





RG ou Certidão de Nascimento

CPF

Comprovante de Residência (Conta de água ou luz)

Comprovante de renda.

Juntamente com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Assistência Social está agindo com total atenção para suporte aos danos ocasionados pelo temporal.

Informações Prefeitura Municipal de SãoJoaquim