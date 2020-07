Homem morre atropelado por Caminhão do Lixo na Serra Catarinense

As guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas no início da tarde deste sábado (11) para atender a um grave atropelamento com a vítima presa debaixo de um Caminhão de Coleta do Lixo.

Chegando ao local, na Rua Idalina Isabel de Oliveira, Bairro Morro Grande no município de Lages, as guarnições confirmaram a natureza da ocorrência e encontraram um homem de 36 anos, já sem sinais vitais, debaixo dos dois rodados traseiros lado direito do caminhão do lixo.

Segundo informações, o motorista do caminhão estava dando um marcha ré e não viu o homem que seguia pela rua. O homem estava de costa para o caminhão e também não viu que o caminhão seguia em marcha ré e acabou sendo atropelado.

Diante dos fatos foi acionado a Policia Militar e IGP para o local. Após o IGP liberar a cena as guarnições efetuaram a retirada do corpo suspendendo o rodado do caminhão.

Com informações do Corpo de Bombeiros e Portal Notícia no Ato