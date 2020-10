Completa 28 anos do massacre do Carandiru. Em 2 de outubro de 1992, cerca de 320 policiais militares, a maioria sem identificação nas fardas, entraram no presídio para conter uma briga que começou como uma briga de futebol.

Os policiais entraram atirando. Os presos se renderam, mas os tiros continuaram. A perícia apontou que 70% dos tiros foram na nuca, apontando execução pelas costas. 80% dos presos do Pavilhão 9 ainda aguardavam julgamento. Na época, a polícia informou que somente 8 presos foram mortos, mas o número oficial desmentia, informando a morte de 111 presos. Outros 130 detentos foram feridos. Nenhum policial foi morto. Até hoje, 27 anos depois, ninguém realmente foi responsabilizado.

Fonte Quebrando o Tabu