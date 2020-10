Homem morre após ser atingido por raio enquanto corria na praia em SC

Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outro homem foi atingido indiretamente e sobreviveu.

Um homem morreu após ser atingido por um raio enquanto corria na praia em Itapema, no Litoral Norte, na noite desta sexta-feira (2), informou o Corpo de Bombeiros Militar. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outro homem foi atingido indiretamente e sobreviveu.

Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h no bairro Meia Praia, próximo à Rua 231. Os socorristas foram até o local com ambulância e caminhão. Ao encontrarem a vítima grave, viram que o homem estava em parada cardiorrespiratória e iniciaram os procedimentos de ressucitação cardiopulmonar.

Em seguida, o homem foi levado ao Hospital Municipal Santo Antônio, em Itapema. No local, os procedimentos de ressucitação continuaram, mas a vítima não resistiu.

O outro homem estava desorientado e foi atendido inicialmente pelos bombeiros do caminhão. Foi chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que continuou os cuidados com a vítima. Segundo os bombeiros, este segundo homem estava com bons sinais vitais, apenas desorientado.

Após um dia de calor em Santa Catarina, várias cidades do estado tiveram chuva com raio no final da tarde desta sexta.

Com Informações G1