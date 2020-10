Mulher que ameaçava pular de ponte é salva por profissionais da saúde de Bom Jardim da Serra

Heróis da vida real…

O fato aconteceu na terça-feira(29), ao final da tarde as 18h30min, quando Mariângela Monteiro Secretária de Saúde de Bom Jardim da Serra e a Enfermeira da estratégia de saúde da família Graziela Gianisella voltavam de uma capacitação realizada na cidade de Lages

Momento em que estavam chegando próximo ao perímetro urbano de Bom Jardim da Serra se depararam com uma mulher tentava suicídio na ponte do Rio Pelotas, imediatamente pararam o carro e prestaram ajuda à mulher que estava bem transtornada e a ponto de ceifar a própria vida. Ela relatou que não queria mais viver e não suportava mais tanta tristeza.

Foi então que mais um anjo da guarda apareceu e participou do resgate Neto Cassetari que passava no local e auxiliou, as profissionais tentando acalmar a mulher e evitar uma tragédia.

Eles conduziram a mulher ao Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral para medica-la e acalma-la, onde foi atendida pelos médicos plantonistas Dra. Rigana e Dr. Chagas, nesse meio tempo foi comunicado a Diretora do Hospital Sagrado Coração de Jesus, Agna Schlesting e com a assistente Social Daiane já que a paciente é moradora da cidade de São Joaquim.

Logo após a paciente ser medicada foi levada para cidade de São Joaquim onde foi internada para não correr o risco de permanecer sozinha e vir a tentar suicídio novamente e para que no dia seguinte fosse encontrada a família da paciente.

“Foi Deus que nos colocou naquele local, no exato momento, onde pudemos evitar que mais uma vida fosse ceifada pelo desespero do pensamento suicida”, disse Graziela Gianisella .