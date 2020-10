Edital de Convocação de Eleição SIMPROESJ

A Presidente do SIMPROESJ – Sindicato Municipal dos Profissionais em Educação de São Joaquim, no uso de suas atribuições estatuárias convoca todos os (as) filiados (as), apara as ELEIÇÕES SINDICAIS da Diretoria e do Conselho Fiscal, Triênio 2021/2023.

A eleição acontecerá no dia 26/11/2020, das 09h às 16h, no CAIC Fúlvio Amarante Ferreira, localizado ana Rua Manoel Rodrigues do Nascimento, Bairro Jardim Minuano, São Joaquim-SC.

O prazo apara o registro das chapas concorrentes ao pleito será de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação deste edital. As inscrições serão realizadas no endereço do SIMPROESJ, Rua Hortência Goulart, nº135, Bairro Jardim Minuano, São Joaquim-SC, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, respeitando todas as regras de saúde municipais referente ao combate ao COVID-19.

O prazo para impugnação de candidatura é de 5 (cinco) dias após a publicação dos registros das chapas. Caso não haja quórum na 1ª votação, a 2ª votação será realizada no dia 11 de Dezembro de 2020 no CAIC Fúlvio Amarante Ferreira, localizado ana Rua Manoel Rodrigues do Nascimento, Bairro Jardim Minuano, São Joaquim-SC.

Maria Angélica Figueiredo – Presidente