Imposto de Renda 2022: Saiu o calendário de pagamentos da restituição! Confira como consultar

No último dia 31 de maio, a Receita Federal realizou os pagamentos do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022, referente ao ano-base do ano passado, 2021. Para quem não se lembra, o pagamento aconteceu no mesmo dia em que encerrou o prazo para entregar a declaração.

De acordo com o órgão, na época, a liberação pagou um total de R$ 6,3 bilhões em crédito bancário a 3.383.969 contribuintes. As consultas ao lote foram abertas no dia 24, nos seguintes portais:

na página da Receita na internet;

no aplicativo da Receita para tablets e smartphones

Antes de mais nada, é importante deixar claro que o primeiro lote de pagamentos da restituição contemplou os grupos prioritários, que são:

os idosos com idade acima de 80 anos (226.934 pessoas);

contribuintes com idade entre 60 e 79 anos (2.305.412);

contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (149.016); e

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (702.607).

Após isso, a ordem dos pagamentos é feita com base na data da entrega da declaração. Dessa forma, quanto antes a pessoa entregou, mais cedo ela recebe o valor a restituir. É importante destacar que a data de transmissão considerada pela Receita é a do último envio, em casos de ajustes ou retificações.

Consulta e Calendário

Seja como for, as consultas podem ser feitas pela página da Receita na internet ou no aplicativo para tablets e smartphones. O calendário com todas as datas para os próximos lotes de restituição está definido:

30 de junho

29 de julho

31 de agosto

30 de setembro

O pagamento da restituição ocorre na conta bancária informada na declaração.

“Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil“, informa o órgão.

Ademais, vale ressaltar que as restituições de declarações que apresentaram inconsistência e caíram na malha fina serão liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão, ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta.

Com informações: Notícias e Concursos