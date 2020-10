Mulher dá à luz o seu primeiro filho aos 72 anos: ‘Idade é só um número’

Assim como muitas mulheres, a indiana Daljinder sempre sonhou em ter um filho e poder gerar uma vida dentro dela. No entanto, às vezes as coisas não são tão simples quanto gostaríamos. Depois de mais de 50 anos de casamento e inúmeras tentativas, ela acaba de ter seu primeiro filho aos 72 anos, sendo uma das mulheres mais velhas do mundo a dar à luz a uma criança.

Daljinder e seu marido eram felizes, mas sempre sentiram que algo faltava na vida deles. Foram várias frustrações nestas mais de 5 décadas de pessoas, afinal, o bebê nunca vinha naturalmente. Foi quando ela decidiu apelar para uma fertilização in vitro, o que custou ao casal mais de 1 milhão de rúpias, equivalente a 67 mil reais.

Mas quem disse que dinheiro era problema? Nada era mais importante do que realizar o sonho de ser mãe e, apesar da clínica de fertilidade estar cética, esta mulher levou adiante sua vontade, até que pudesse olhar no fundo dos olhos de Arman, aquela criança tão desejada desde sempre.

“Dinheiro não importa para mim. Queria meu próprio filho a qualquer custo e hoje sou mãe”, afirma. Claro que o casal precisou passar por uma série de exames e testes, para que ela pudesse receber as rodadas de fertilização in vitro sem que afetasse a saúde de Daljinder.

A indiana deu à luz naturalmente e até amamentou seu filho. Embora ela admita que conceber esse menino tenha sido mais desafiador do que ela esperava, os pais não se arrependem nem por um instante. “Não podemos agradecer a Deus e ao nosso médico o suficiente por nos abençoar com um menino”, disse a mãe apaixonada.

Segundo o casal, Arman é como uma celebridade local. Quando a mídia local ficou sabendo da história de luta do casal, diversas emissoras acompanharam seu nascimento. Provando que idade é apenas um número e que nada é impossível no coração dos sonhadores,nós desejamos muito amor para esta família!

“Quem sabe do futuro. Só o tempo dirá o que o futuro reserva para nosso filho.Pretendemos dar a ele o melhor de tudo quando ele crescer”, confidenciou o casal.

Fonte Razões para acreditar