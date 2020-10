Prejuízo: Chuva de granizo destrói plantações, telhados e carros em SC

Prejuízos pela terceira vez neste ano que o município de Aurora contabiliza, perdas devido a fenômenos climáticos. A chuva de granizo castigou o Alto Vale do Itajaí nesta quarta-feira (7). Em Aurora, metade das plantações de cebola e fumo existentes no município ficaram destruídas. O posto de saúde teve de ser fechado por causa dos danos. Em Vidal Ramos, 150 lavouras foram afetadas. O fenômeno foi registrado com menor intensidade em outros pontos do Vale, como Salete, Trombudo Central, Pomerode e Blumenau.

O prefeito de Aurora, Alexsandro Kohl, conta que um levantamento está sendo feito e há a possibilidade da cidade decretar emergência nesta quinta-feira (7). A Defesa Civil de Rio do Sul precisou encaminhar lonas aos moradores após as lojas de materiais de construção esgotarem todas as vendas. Das 13 comunidades que compõem a cidade, cerca de dez foram atingidas pelo temporal de granizo.

Vidros de carros quebrados, telhados com buracos e pés de cebola e fumo deitados no solo. As cenas após cerca de dez minutos de chuva eram as mesmas em diversos cantos da cidade. O fenômeno ocorreu por volta das 16h. Conforme Kohl, as pedras eram um pouco maiores que ovos de galinha.

Os telhados de uma escola e do posto de saúde foram atingidos, o que causou inundação nestes locais. A unidade de saúde foi fechada por tempo indeterminado. Uma equipe trabalhará em sistema de plantão para encaminhar possíveis pacientes às cidades vizinhas.

Em Vidal Ramos, ao lado de Aurora, 100 plantações de fumo e 50 de cebola foram destruídas, segundo levantamento prévio da prefeitura. Não houve registros de outros tipos de ocorrência. Ninguém se feriu.

Com informações NSC Total