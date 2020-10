Adolescente cai de cavalo e é socorrido pelo Águia 04 e Samu na Serra Catarinense

⠀

Neste sábado, 10, as equipes do Águia 04 e SAMU realizaram o atendimento primário de uma adolescente de 14 anos que caiu de um cavalo no interior do município de Painel. ⠀

⠀

No local, a equipe médica constatou uma possível suspeita de trauma raquimedular, o que necessitaria de uma rápida condução até um hospital de referência para evitar graves danos e possíveis sequelas à vitima. ⠀

⠀

Diante da situação, a paciente foi estabilizada e conduzida até o hospital infantil Seara do Bem em Lages em menos de 7 minutos, sendo que por solo deslocamento levaria aproximadamente 45 minutos, tempo resposta este essencial ao início dos protocolos de tratamento. ⠀

⠀

Importante salientar que a equipe médica do SAMU colocou à disposição da paciente todos os esforços possíveis e que com medico(a) enfermeiro(a) a bordo, equipamentos especiais e medicamentos, transformam o Águia 4 em uma espécie de UTI aérea.

Informações Águia 04