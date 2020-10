Noronha reabre turismo para quem não teve Covid-19 com banho de mangueira para ‘batizar’ aviões

O turismo em Fernando de Noronha foi ampliado, neste sábado (10), com a chegada de pessoas que não tiveram a Covid-19. Para marcar a data, os dois aviões que aterrissaram foram “batizados”, com banho de mangueira dos bombeiros. Dos 214 passageiros, 172 são visitantes e os demais moram no arquipélago ou vão trabalhar.

Os passageiros que chegaram a Noronha tiveram a temperatura corporal checada e apresentaram comprovante de que fizeram teste para identificar o coronavírus. Apesar das exigências, os turistas disseram que estavam satisfeitos

O turismo foi reaberto em Noronha, no início de setembro, para as pessoas que tiveram Covid-19 e estão curadas.

O novo protocolo que entrou em vigor neste sábado determina que os turistas devem fazer um segundo teste para identificar Covid-19, no dia de retorno, no aeroporto da ilha.

Fernando de Noronha registrou 122 casos de coronavírus, desde o início da pandemia. Desse total, 119 tiveram cura clínica, três pessoas estão em quarentena, em isolamento domiciliar.

