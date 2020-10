Serra Catarinense registra mais uma geada em pleno mês de outubro

As temperaturas voltaram a despencar durante este gélido amanhecer de (16) na Serra Catarinense resultando em mais uma geada.

São Joaquim no Vale do Caminhos da Neve, Urubici na localidade de Vacas Gordas e Urupema na localidade de quebra-dentes também obtiveram registro de geada em pleno Outubro.

Geada no Topo da Serra, 113 dias em 2020.

Abaixo dos 10°C

0,1 Painel/G.Hugen

0,5 Urubici**

1,2 S.Joaquim*

1,6 Urupema**

3,5 Fraiburgo*

3,7 Vargem Bonita*

4,0 B.Jardim*

4,1 L.Régis*

4,9 Lages**

5,6 Rio Rufino**

6,4 Bocaina do Sul**

7,0 B.Retiro**

7,6 Vidal Ramos/C.G

8,0 Caçador/Inmet

8,7 Água Doce**

8,8 Frei Rogério**

8,9 Tangará**

9,5 Alfredo Wagner**

9,5 Leoberto Leal**

9,6 Vargem**

9,8 Videira**

9,9 Chapadão do Lageado**

14,8 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri