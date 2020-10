Aplicativo CASAN SC chega a 40 mil usuários

É cada vez maior o número de moradores de Santa Catarina que conversam com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento através do Aplicativo CASAN SC. Na última quinta-feira, 22, o dispositivo alcançou a marca de 40 mil usuários.

Gratuito e disponível nos sistemas Android (Google Play) e IOS (App Store), o aplicativo encurta a distância entre a empresa e a população, servindo como um canal direto de comunicação, facilitando o acesso do público aos serviços prestados pela Companhia e o exercício de cidadania.

Confira algumas funcionalidades

– Visualizar de forma interativa as informações da unidade consumidora, como as faturas pendentes, o histórico de faturas e o volume de água fornecido (com gráficos comparativos)

– Baixar documentos em PDF, como a 2ª Via de faturas (comprovante de residência), a certidão de quitação de débitos do ano anterior e a certidão negativa de débitos.

– Visualizar no mapa todas as agências da CASAN e encontrar a mais próxima com base no posicionamento do usuário

– Reportar problemas como vazamentos e falta de água no imóvel ou na rua, podendo ser inseridas fotos e, quando necessário, a geolocalização da ocorrência

– Receber notificações personalizadas (mesmo com o Aplicativo fechado), como avisos de falta de água, disponibilidade de novas faturas (incluindo alertas de alto consumo) e mudanças de status dos chamados abertos pelo aplicativo.

Como acessar

Usuários da CASAN

Informar o CPF/CNPJ e o número da Matrícula do imóvel, que pode ser encontrado na fatura da água e esgoto.

Não usuários

Não há necessidade de CPF/CNPJ e nem Matrícula. Os serviços disponibilizados neste caso são de Avisos de falta de água, Agências da CASAN e Ajuda, que traz telefones de contato com a empresa e com a Ouvidoria.

Para não clientes (sem unidade consumidora associada) também existe a possibilidade de abertura de chamados para vazamentos de água ou esgoto na rua, sendo necessário fazer login como “não-cliente”. Nesse caso, informar o CPF ou o CNPJ.

Sugestão

Se você mora em condomínio ou prédio, peça para o síndico ou zelador o número da Matrícula do imóvel e baixe o App Casan SC.

Informações: Ricardo Stefanelli

Assessoria de Comunicação

Presidência da Casan