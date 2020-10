Programa pericial ajuda a encontrar pessoas desaparecidas no Estado

Uma parceria entre o Instituto de Análises Forenses (IAF) e o Instituto Médico Legal do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP) desenvolveu uma ferramenta que irá auxiliar na elucidação de casos de pessoas desaparecidas.

Trata-se do programa “Conecta – Perícia Conectando Famílias”, que tem como objetivo a captação de familiares de pessoas desaparecidas para coleta de material biológico e inserção dos seus perfis genéticos no Banco Estadual de Perfis Genéticos de Santa Catarina (BPG/SC), em paralelo à criação de um banco unificado contendo os dados biométricos, antropológicos e odontolegais dos desaparecidos.

Genética Forense

Com o propósito de manter e comparar perfis genéticos para auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas, o Setor de Genética Forense do IGP/SC é membro da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG).

Os perfis genéticos gerados e inseridos pelos laboratórios integrados à RIBPG, são enviados rotineiramente ao Banco Nacional de Perfis Genéticos e regularmente confrontados, em busca de coincidências que permitam identificar cadáveres, restos mortais não-identificados e pessoas vivas sem identificação, constituindo assim, uma valiosa ferramenta na elucidação de desaparecimentos.

Antropologia Forense

Além da inserção de perfis no BPG/SC, outra iniciativa do programa será desenvolvida pelo recém-inaugurado Setor de Antropologia Forense do IGP/SC, através da captação e registro dos metadados (dados sobre dados) dos desaparecidos, em paralelo à criação de um banco contendo as mesmas informações referentes aos cadáveres e restos mortais não identificados recebidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Junto aos familiares de desaparecidos, a coleta técnica de dados solicitará informações como documentos, exames por imagem, prontuários odontológicos, fotografias de sorriso, aparelhos ortodônticos, prontuários hospitalares, etc.

Grupo de Apoio aos Familiares de Pessoas Desaparecidas

O IGP/SC conta com toda a estrutura técnica e insumos necessários para as coletas e análises envolvidas, mas, para o contato e captação das famílias, foi necessário o apoio de programas já bem estruturados e amplamente divulgados como o Grupo de Apoio aos Familiares de Pessoas Desaparecidas (GAFAD).

Na última semana, como primeira medida do programa, foi realizada reunião com o GAFAD, o qual prontamente se comprometeu com a sensibilização dos familiares, após ampla explanação sobre o funcionamento do BPG/SC e os detalhes do projeto.

Na reunião, foi proposta, em conjunto, a realização de um dia “D” para a coleta das amostras dos familiares, com data ainda a ser confirmada.

Quem quiser mais informações sobre o programa pode enviar e-mail para desaparecidos@igp.sc.gov.br

Por Bruna Campos

Assessoria de Imprensa Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP/SC)