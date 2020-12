3 passos para recuperar os arquivos apagados do pen drive

Recuperar arquivos apagados do Pen Drive é possível ao contar com o Recoverit. Conheça em detalhes o software que promete restaurar documentos de diferentes mídias.

O Pen Drive é um dispositivo compacto extremamente funcional para a transferência de arquivos entre um computador e outro. O problema é que os documentos de um Pen Drive podem sumir, seja por exclusão do próprio usuário ou por falhas técnicas. Mas será que tem como recuperar arquivos apagados do Pen Drive?

A resposta é sim, desde que você conte com um programa específico para isso. Infelizmente, ainda não existe uma forma de recuperar arquivos apagados Pen Drive que seja “nativa” do dispositivo, fazendo com que um software desenvolvido para esse objetivo seja essencial.

Entre as opções mais reconhecidas do mercado está o Wondershare Recoverit. O programa conta com todos os recursos de restauração de dados, como recuperar arquivos deletados do Pen Drive, buscar por documentos de um HD formatado ou mesmo restaurar dados de cartões externos.

Todos esses recursos fazem com que o Recoverit seja considerado um programa bastante útil para diferentes momentos e necessidades.

Como recuperar arquivos apagados do Pen Drive em 3 passos

Recuperar arquivos apagados do Pen Drive não é nada complexo para quem conta com o Recoverit para a tarefa. Após instalar o programa no seu computador, abra o software e insira o Pen Drive na unidade USB para começar o processo.

Para recuperar arquivos apagados do pen drive, siga os passos apresentados na sequência:

Passo 1

Na tela inicial do Recoverit, selecione a opção Recuperação de Dispositivos Externos. Essa modalidade serve tanto para quem quer recuperar arquivos deletados pen drive quanto para aqueles que precisam recuperar dados de um HD externo ou cartão SSD.

Imagem: Recoverit

Passo 2

O Recoverit vai reconhecer e listar para você quais são os periféricos conectados ao computador no momento. É nessa etapa que você deve selecionar o Pen Drive que vai passar pelo processo de recuperação de dados. Ao selecionar o Pen Drive, a varredura é iniciada automaticamente.

Passo 3

Por fim, o Recoverit vai listar na tela do software todos os arquivos que foram resgatados do seu Pen Drive. Ao selecionar um arquivo, o programa permite que você visualize uma prévia, para ter certeza de que se trata do documento desejado para recuperar.

Basta clicar em Recuperar para que o arquivo seja salvo em uma pasta segura do seu computador. Assim, o que estava no seu Pen Drive e foi excluído, volta a ser funcional. Simples assim!

Mesmo que o processo tenha chegado ao fim, vale a pena manter o Recoverit entre os seus programas favoritos, afinal, nunca se sabe quando será necessário resgatar documentos excluídos, seja de um Pen Drive, do cartão de memória ou do HD.

5 motivos para escolher o Recoverit

Ainda está em dúvida sobre o Recoverit? Saiba que é nas suas características que percebemos que essa é a solução mais completa do mercado. Conheça 5 motivos para escolher o Recoverit:

O Recoverit tem a capacidade de identificar e restaurar mais de mil formatos de arquivos. Entre os formatos que o software reconhece estão o vídeo, áudio, imagem, documentos do pacote Office, e-mails do Outlook e blocos de nota.

Apesar de ser bem simples e intuitivo de utilizar, o Recoverit conta com um canal no YouTube onde apresenta vídeos explicativos. Assim, quem quer conferir como recuperar fotos apagadas do pen drive , por exemplo, pode assistir a um vídeo para realizar o processo facilmente.

Mesmo que o dispositivo esteja corrompido, o Recoverit tem a capacidade de reconhecer e restaurar os arquivos que estavam salvos nele, sendo ideal para pessoas que utilizam cartões de memória ou HDs externos, que estão mais suscetíveis a falhas.

O programa pode ser utilizado para diferentes dispositivos, que vão além do Pen Drive. Assim, quem opta pelo Recoverit consegue restaurar arquivos deletados do computador , mesmo em casos em que o HD foi formato e os dados antigos não estão mais disponíveis em uma primeira verificação.

Se o seu computador estiver travado, seja Windows ou Mac, o Recoverit apresenta a possibilidade de resgatar os arquivos do HD de forma prática e segura. Assim, mais do que recuperar arquivos deletados do pen drive, você será capaz de encontrar soluções para problemas mais complexos.

Com a versão teste do Recoverit, você pode testar as principais funcionalidades gratuitamente. Vale a pena conhecer essa ferramenta completa, para mantê-la sempre instalada no seu computador.