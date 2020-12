Fiorino com placas de São Joaquim invade barracão em Bom Jardim da Serra

O fato ocorreu por volta das 14h00 desta terça-feira (01), na rodovia SC-390, Km 390,000 em Bom Jardim da Serra.

Um acidente de trânsito, saída de pista, envolveu o veículo caminhonete Fiat/Fiorino com placas de São Joaquim. Após sair da pista o carro colidiu em uma parede no barracão da Cooperbom, e ficou com a parte da frente dentro da estrutura.

O condutor do veículo e o passageiro foram conduzidos ao Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral em Bom Jardim da Serra para avaliação e atendimento médico.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra