Criança de 1 ano e sete meses é picada ao brincar com cobra coral em Santa Catarina

Perigo! Uma menina de um ano e sete meses teve que ser transferida para o Hospital Materno Infantil de Chapecó após ser picada por uma cobra coral na quarta-feira (9) no interior de Cunha Porã.

A criança foi flagrada pelos familiares brincando com a cobra no quintal de casa. A cobra foi morta e a criança encaminhada rapidamente para o Hospital São José de Maravilha pelo SAMU. No local, a cobra foi identificada como uma filhote de coral-verdadeira.

De acordo com a gerente de enfermagem do Hospital São José, Marlice Röpke, a unidade possui soros para Jararaca e outras cobras, mas não estava com a aplicação para coral-verdadeira. Ainda, por se tratar de uma criança, houve o rápido encaminhamento para a aplicação no Hospital Materno de Chapecó.

Segundo o hospital, a criança foi medicada e está em observação em Chapecó.

Com informações Portal Wh3