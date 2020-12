Bolsonaro vem a Santa Catarina para pescar na próxima semana

O presidente Jair Bolsonaro confirmou a apoiadores que virá a Santa Catarina ainda este mês. A viagem é a passeio, e o destino é São Francisco do Sul – um roteiro que tinha sido previsto para o mês passado, quando o presidente participou da formatura dos novos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Florianópolis.

Bolsonaro deve chegar no dia 18 de dezembro, próxima sexta-feira, e permanecer em São Francisco do Sul por cinco dias. A previsão é que parta no dia 23, às vésperas do Natal.

O presidente ficará hospedado no Forte Marechal Luz, base histórica sob administração da 5º Divisão do Exército Brasileiro. No local há 38 apartamentos e nove casas para militares, divididos por patentes. Duas dessas casas são específicas para receber generais.

Bolsonaro vem a Santa Catarina a lazer para praticar pesca esportiva, a convite do secretário Nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seiff Junior, que é de Itajaí. Seiff confirmou a viagem à coluna, e disse que deve acompanhar o presidente.