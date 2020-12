China suspende importação de carne bovina de dois frigoríficos brasileiros

Nesta sexta-feira (11), a Administração Geral das Alfândegas da China comunicou que irá suspender por uma semana a importção de carne bovina de dois frigoríficos brasileiros. O motivo é que, após testes nas cargas, traços do coronavírus teriam sido encontrados nos produtos. Um deles é a unidade da Naturafrig, em Barra do Bugres, Mato Grosso, e o outro, uma planta da Plena Alimentos, localizada em Paraíso Tocantins, no Tocantins.

A alfândega chinesa também decidiu suspender as importações de carne do produtor argentino Frigorífico Alberdi, também por uma semana, pelo mesmo motivo.

Desde o dia 2 de dezembro, Administração Estatal de Regulamentação do Mercado do gigante asiático determinou que produtos alimentícios importados da cadeia de frio não podem ser vendidos na China sem um relatório mostrando que eles foram submetidos a um teste de ácido nucléico para o coronavírus.

Fonte : Notícias Agrícola