Tribunal emite parecer favorável às contas do Prefeito Giovani Nunes

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina emitiu, pela “terceira vez consecutiva” e por unanimidade, o parecer favorável às contas do Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, referente ao exercício de 2019. A decisão aconteceu em sessão online realizada no inicio deste mês de dezembro e que deverá, agora, ser remetido para a Câmara de Vereadores para a sua apreciação e votação.

Giovani Nunes demonstrou, mais uma vez mais, manter o compromisso com a gestão responsável e priorizando investimentos em todas as áreas do município de São Joaquim cumprindo, dessa forma, as metas estabelecidas em seu governo.

Outro ponto de destaque foi que o município cumpriu os índices constitucionais com gastos em saúde, educação e dos limites da lei de responsabilidade fiscal com despesas de pessoal.