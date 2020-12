Harley Davidson colide na traseira de veículo em Bom Jardim da Serra

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um acidente de trânsito próximo à Cooperbom , na rodovia SC-390, km 390,200, às 11h desta terça-feira (29), em Bom Jardim da Serra.

Uma colisão traseira, envolveu o veiculo CHEV/TRAILBLAZER LTZ com placa de Maravilha – SC, o qual era conduzido por um homem de 31 anos e o veículo motocicleta H.DAVIDSON com placa do Rio de janeiro-RJ, este conduzido por um homem de 58 anos.

O acidente ocorreu possivelmente por não guardar distância do veículo que segue à frente.

Neste acidente houve lesões leves no piloto da motocicleta o qual foi conduzido ao Hospital de Bom Jardim da Serra e posteriormente ao Hospital de São Joaquim para realização de nova avaliação.

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra – SC