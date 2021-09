Sucessos do Jhon Bala Jones e do Pop Rock hoje (19) no Over Beer em São Joaquim

O Over Beer apresenta neste domingo (19), exclusivamente, o show acústico com um dos maiores nomes do pop rock nacional o músico Guilherme Ribeiro, vocalista do Jhon Bala Jones, que encantou o Brasil com o refrão: “Ei moleque aonde você vai por esse lado cê tá perdido” um super hits que badalou em rádios de toda a américa latina e que irá ressonar na mais esperada balada do ano em São Joaquim.

Guilherme Ribeiro, assim como o Gazu do Dazaranha, é outro músico de renome que retorna para a cidade de São Joaquim após ter se apresentado nas edições douradas da Festa Nacional da Maçã no auge do sucesso dos anos ddo Jhon Bala Jone em meados dos anos 2000.

A Abertura da casa, neste domingo é as 18h30min com sucesso garantido e muito Pop Rock. Nomes na lista através o fone 9 9192.7314