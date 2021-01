Asteroide maciço: agência divulga dia e horário de possível colisão com a Terra

Caso ocorra a colisão, ela está prevista para as 5h12 do 6 de maio de 2022, no horário de Brasília.

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou nesta sexta-feira (8) o provável horário quando o asteroide 2009 JF1, que tem 130 metros de diâmetro, 250 mil toneladas, e viaja a 95 mil Km/h, pode atingir a Terra. Caso ocorra a colisão, ela está prevista para as 5h12 do 6 de maio de 2022, no horário de Brasília.

Nesta semana, a Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA) informou que o corpo celeste está classificado como “potencialmente perigoso”. Contudo, as chances de que ele cause destruição em massa na Terra e atinja o planeta são de uma em 3.800, ou de 0,026%, conforme cálculos da agência.

Com informações O tempo