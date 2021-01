Verão Seguro: Polícia Civil amplia distribuição de pulseirinhas para identificar crianças em SC

A Polícia Civil ampliou a distribuição de pulseirinhas de identificação para crianças durante a Operação Verão Seguro, em Santa Catarina. A iniciativa acontece no litoral catarinense, além de em locais com grande circulação de pessoas, como o aeroporto e o terminal rodoviário de Florianópolis. A mobilização é feita tradicionalmente pela instituição na temporada.

Além disso, está sendo entregue um distintivo de Policial Mirim, que faz sucesso entre as crianças. Policiais civis percorrem o Litoral Sul, a Grande Florianópolis e o Litoral Norte.

As pulseiras, que não saem na água, servem para informar os contatos dos pais da criança caso ela se perca. A expectativa é entregar pelo menos 20 mil pulseirinhas pelas duas equipes de policiais civis que percorrem o litoral – este ano o diferencial é a montagem de uma equipe na Grande Florianópolis, onde foi estabelecido roteiro para que as praias de Palhoça, Biguaçu, Governador Celso Ramos e da Capital também sejam atendidas de forma ampla.

A ação prevê, ainda, além das praias, levar a conscientização a locais de visitação como a Ponte Hercílio Luz, o Terminal Rita Maria e Aeroporto Internacional Hercílio Luz, locais onde desembarcam famílias e crianças, em Florianópolis.

Ação no Aeroporto e no terminal Rita Maria de Florianópolis

Desde o dia 31 de dezembro, a Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), realiza a distribuição de pulseiras de identificação para crianças que desembarcam no Terminal Rodoviário Rita Maria e no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. A medida visa a facilitar a identificação de crianças em locais públicos, como praias e shoppings.

No caso do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, a campanha conta também com um vídeo institucional disponibilizado nas telas de informação do terminal, orientando sobre a Operação Verão Seguro.

As pulseiras de identificação estão à disposição para retirada na Delegacia de Proteção ao Turista, localizada no Aeroporto Internacional e no Terminal Rodoviário de Florianópolis. A ação teve a participação de policiais civis da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR) e de policiais civis destacados para a realização da campanha no litoral catarinense, na Operação Verão Seguro.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC