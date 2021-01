Defesa Civil emite alerta de temporais com ventos e riscos em Santa Catarina; veja regiões e cuidados

A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de temporais com ventos na tarde deste domingo (10) em boa parte de Santa Catarina. Há risco potencial moderado para alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Foto: Defesa Civil/Divulgação

Há riscos de temporais com vento em ao menos sete regiões do Estado –

O motivo para formação do fenômeno é o calor e a umidade, típicos dessa época do ano. Os temporais podem provocar acumulados significativos em um curto período de tempo, além de rajadas de vento. No Litoral Sul, por exemplo, os ventos podem chegar até 60 km/h.

O

alerta vale das 12h às 23h59 deste domingo.

Regiões que podem ser atingidas:

Oeste (em parte);

Meio-Oeste;

Planalto Sul;

Litoral Sul (em parte);

Planalto Norte (em parte);

Alto Vale do Itajaí (em parte);

Grande Florianópolis (pequena porção).

A Defesa Civil também divulgou algumas recomendações do que fazer em casos de tempestades, alagamentos e deslizamentos. Confira:

Tempestades com ventos fortes e raios

Busque um local abrigado , longe de árvores, placas, postes de energia e de outros objetos que possam ser arremessados;

, longe de árvores, placas, postes de energia e de outros objetos que possam ser arremessados; Em local abrigado, fique longe das janelas , desligue os aparelhos eletrônicos e lembre-se, o banheiro em alvenaria é um local muito seguro;

, desligue os e lembre-se, o é um local muito seguro; Na praia, jamais fique na água.

Alagamentos e inundações

Evite contato com as águas e não dirija em locais alagados;

Evite transitar em pontilhões e pontes submersas;

Cuidado com crianças próximas a rios e ribeirões.

Deslizamentos de terra

Fique atendo aos seguintes sinais:

Inclinação de postes e árvores;

Qualquer movimento de terra ou rochas próximo à sua residência;

Aparecimento de rachaduras em muros ou paredes.

Previsão do tempo

Segundo a Defesa Civil, entre a tarde e a noite deste domingo, a combinação do calor e umidade favorece pancadas de chuva isolada na porção Oeste, Planaltos e localidades do Alto Vale e Litoral Sul. Também não se descarta a chance de temporais isolados.

Com informações ND+