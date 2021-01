Japão anuncia ter encontrado variante do novo coronavírus em viajantes do Brasil

Uma nova variante do novo coronavírus foi detectada em quatro brasileiros vindos do estado do Amazonas, disse o Ministério da Saúde do Japão neste domingo (10), indicando a evolução do vírus pandêmico. Eles retornavam ao país, onde são residentes.

Um funcionário do ministério disse que estudos estão em andamento sobre a eficácia das vacinas contra a nova variante, que difere das variantes altamente infecciosas encontradas pela primeira vez no Reino Unido e na África do Sul, que geraram um aumento nos casos.

“No momento, não há provas de que a nova variante encontrada nos brasileiros seja altamente infecciosa”, disse Takaji Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, em um comunicado.

Segundo o ministério, dos quatro viajantes que chegaram ao aeroporto Haneda de Tóquio em 2 de janeiro, um homem de cerca 40 anos teve problemas para respirar, uma mulher de aproximadamente 30 anos teve dor de cabeça e garganta inflamada e um adolescente teve febre, enquanto jovem não apresentou sintomas.

Depois de ver um aumento acentuado nos casos de coronavírus, o Japão declarou estado de emergência para Tóquio e três cidades vizinhas à capital na quinta-feira. O país contabiliza 289 mil casos e 4.061 mortes, segundo a emissora pública NHK.

Em nota, o Ministério da Saúde afirma “que já tomou as devidas medidas de precaução, tais como comunicação de alerta para todos os Centros de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs) do país; solicitação ao Ministério da Saúde do Japão de informação sobre a nacionalidade dos viajantes e locais de deslocamento no Brasil para rastreamento de potenciais contatos; e orientação, por meio de nota técnica, do diagnóstico molecular de variantes do SARS-CoV-2 à rede de saúde.

O Instituto Evandro Chagas está preparado para o recebimento de amostras para sequenciamento da variante”.

