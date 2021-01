Tem gente morrendo no canto do hospital como se tivesse afogada, diz Bolsonaro sobre Manaus

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que pessoas estão morrendo nos hospitais de Manaus como se tivessem afogadas devido à falta de oxigênio durante uma severa nova onda da Covid-19 no Amazonas, e elogiou os esforços do Ministério da Saúde para tentar resolver a situação.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro elogiou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que estava ao seu lado, por ter ido a Manaus esta semana para dar uma resposta à crise vivida pelo Estado.

“Vai lá e resolve o assunto. Entra em contato com a Força Aérea, nosso ministro da Defesa, o brigadeiro da Aeronáutica. Precisamos de tantas aeronaves para levar oxigênio agora para Manaus. Tem gente que está morrendo no canto do hospital como se tivesse morrendo afogada. Imediamente as questões são resolvidas”, disse Bolsonaro, que chamou Pazuello de “melhor gestor” para o Ministério da Saúde.

Apesar dos elogios de Bolsonaro a Pazuello, Manaus segue com dificuldade para obter oxigênio para seus hospitais, depois que aumento dos casos de Covid-19 levou a um aumento de seis vezes na demanda de oxigênio como suporte no tratamento dos pacientes com Covid-19.

Pazuello afirmou na mesma transmissão que seis aeronaves Hércules da Força Aérea Brasileira serão usadas para transportar oxigênio para Manaus, classificando como um “colapso” a situação vivida pela capital amazonense no enfrentamento à Covid-19.

Segundo o ministro, a produção de oxigênio para a cidade se manteve estável, a despeito do aumento de demanda na capital. Ele disse que haverá uma diminuição na oferta de oxigênio nos hospitais –não interrupção– e que será priorizado o suporte de pacientes em UTIs.

“Manaus teve o pior momento da pandemia em abril do ano passado, já houve um colapso no atendimento e foi revertido. Agora estamos novamente numa situação extremamente grave”, afirmou Pazuello.

“Considero, sim, que há um colapso no atendimento de saúde em Manaus”, acrescentou.

O ministro relatou que atualmente há 480 pessoas numa fila esperando por um leito para terem direito a tratamento em Manaus. Desde o fim de semana o governo destacou uma equipe especial do Ministério da Saúde a fim de ajudar nas ações no Estado.

Bolsonaro também destacou durante a transmissão que a situação em Manaus está complicada.

Fonte Terra