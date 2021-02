Três novos cães de busca estão ativos no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Três filhotes foram certificados e agora fazem parte da equipe dos cães do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que totaliza nove labradores operativos, prontos para atuação. Os animais foram certificados nos dias 02 e 03 de fevereiro, em Lages, onde participaram da Certificação Estadual de Cães de Busca e Resgate do CBMSC, na categoria Busca Rural. Essa foi a primeira vez que a Serra catarinense recebeu uma edição da prova.

“Nós vamos levar as provas de certificação para os Batalhões que possuem o serviço de cães, para que seja cada vez mais conhecido nas regiões e também para que os cães tenham adaptação nos mais diversos terrenos e situações comuns ao estado de Santa Catarina”, explica o presidente da Coordenadoria de Busca, Resgate e Salvamento com Cães, tenente-coronel Walter Parizotto.

Para que um cão fique ativo, de acordo com o novo regulamento internacional, é preciso que os binômios passem por três provas. A de nível V, que é para cães a partir de 15 meses, avalia as condições do animal durante a busca de uma vítima, além de passar por prova de obediência e destreza. Já a de nível A tem duas buscas, uma noturna, uma diurna e ainda a prova de obediência e destreza, com um grau a mais de dificuldade, em relação a outra.

A arbitragem da prova foi realizada pelo tenente-coronel Walter Parizotto e o capitão Alan Cielusinsky, ambos árbitros do Conselho Nacional de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (CONABRESC).

Os binômios – dupla entre bombeiro militar e cão de busca – aprovados nesta edição foram:

Soldado David Canever e cadela Léia, de Porto União, pertencente ao 9º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Canoinhas.

Soldado Luciano Rangel e cão Orion, de Lages, pertencente ao 5º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Lages.

Soldado Guilherme Galli e cão Sasuke, de Otacílio Costa, pertencente ao 5º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Lages.

Por Melina Cauduro

Assessoria de Imprensa Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC