Crueldade! Filhote morre asfixiado ao ser deixado em saco plástico fechado em São Joaquim

As vezes tentamos dimensionar a que ponto chega certas atitudes humanas para com os pequenos animais, porém notamos que realmente não há limites para isso.

Na manhã desta terça (09), Marcos Cardoso, o cuidador do Canil Municipal de São Joaquim, encontrou ao lado do canil uma caixa de papelão fechada com um invólucro de plástico amarrada e ao se aproximar encontrou um filhote de cachorro abandonado:

“Achei uma caixa de papelão fechada com roupas dentro para aquecer o cachorrinho e por fora um plástico amarrado. Eu arrebentei o plástico e retirei o cachorrinho, mas ele já estava sem vida por falta de ar, o filhote não conseguia respirar com saco de plástico fechado. Fiquei extremamente triste com o ocorrido, ver um pequeno animalzinho perder a vida assim… É de dar um desespero…” Contou com pesar o cuidador do Canil de São Joaquim