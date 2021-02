Idosa de 101 anos entrega currículo em empresa do interior de SP e caso viraliza na web: ‘Para me sentir útil, ajudar um pouco’

Um exemplo inusitado um tanto surpreendente de empoderamento feminino!de uma idosa de 101 anos surpreendeu a equipe de uma empresa em Promissão (SP) depois que entregou um currículo e manifestou interesse em trabalhar no local. Segundo a aposentada, ela queria trabalhar para comprar as coisas que gosto meu vinhosinho sem depender dos familiares.

“Eu quero trabalhar para comprar meus ‘vinhozinhos’, minha ‘carninha’, para não depender só da filha, ajudar um pouco”, conta dona Maria Cardoso.

A bisneta da idosa, Pâmela Cristina Matias Gomes, contou ao G1 que várias pessoas da família dela são funcionárias de um frigorífico da cidade e que a bisavó sempre demonstrou interesse em também trabalhar na empresa.

Por causa disso, a tia da idosa decidiu fazer um currículo para a dona Maria e pediu para a bisneta entregar aos recrutadores. Pâmela mandou o documento no grupo da empresa no WhatsApp e o currículo chegou às mãos da analista de atração e seleção do frigorífico, Juliana Araújo.

“Ela mandou mensagem ‘Juliana, faz entrevista com a minha vó’. Aí na hora que eu vi a data de nascimento, eu levei um susto e falei: ‘Pelo amor de Deus, leva o currículo para mim’. Aí ela levou e achei a coisa mais linda, com a foto dela”, conta Juliana.

A dona Maria contou que não completou os estudos, pois trabalhou A dona Maria contou que não completou os estudos, pois trabalhou na roça desde os 9 anos de idade. Apesar do desejo de trabalhar no escritório da empresa e fazer alguma coisa diferente, ela disse que fez o currículo como uma forma de brincadeira porque não sabe escrever.

De acordo com a bisneta, uma empresa de vinhos chegou a entrar em contato com a família depois da repercussão e disse que vai doar garrafas todo mês à idosa.

Já Juliana disse que pretende levar a dona Maria para fazer um passeio pela empresa quando a pandemia acabar.

“Tem muita empresa entrando em contato, querendo o telefone dela e já ganhou muito vinho que eu sei. Ela está uma celebridade na cidade, todo mundo só fala disso”, afirma Juliana.

Com informações G1