Imagem da semana: Enfermeira fez a luva com água quente para melhorar a perfusão do paciente e dar a sensação de que alguém segurava sua mão

Esta imagem comovente surgiu em um grupo de enfermagem no Facebook, e emocionou a todos ” um ato de amor é dedicação” da enfermeira que fez a luva com água quente para melhorar a perfusão do paciente e dar a sensação de que alguém segurava sua mão.

Cuidar do próximo, um ato de amor. Parabéns a todos os profissionais que se dedicam a abrandar um pouco o sofrimento das pessoas. Esse é o verdadeiro sentido dessa profissão…promover a assistência integral , bem estar e humanizar.



Ah…Enfermagem, profissão que nos faz criar, inovar, reinventar, superar…

Faz engolir o choro, guardar a dor para outra hora, faz superar o esgotamento físico e mental …

Faz lutar de peito aberto e desarmados contra um inimigo que chegou para ceifar vidas de uma forma tão covarde!!!!!

Essa força que temos, tá chegando no limite, orem por nós.”



Respeite quem faz a diferença na sua vida, respeite a Enfermagem.



Texto : Via Valterli Sanches

Por Agência de notícias São Joaquim om line