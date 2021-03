Até nos finais de semana as estradas do interior de São Joaquim recebem patrolamento

A Prefeitura de São Joaquim não está poupando esforços para efetuar o trabalho de recuperação das estradas de interior do município, com diversas frentes de trabalho de leste a oeste e de norte a sul na cidade que contém a maior malha viária de interior de todo o estado de Santa Catarina.

Neste final de semana as máquinas também efetuaram o trabalho de recuperação das estradas do Boava que já constava no plano safra, desenvolvido pela prefeitura de São Joaquim para o auxílio na colheita da maçã 2021.

A Secretaria de obras não tem poupado esforços para trazer um serviço de qualidade e empenho que a comunidade do interior merece e está avançando cada vez mais, trazendo o progresso e valorizando o trabalho e a produção do homem do campo que é tão importante para todo o município de São Joaquim.



Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim