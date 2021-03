Prova de vida: INSS alerta que ligações para aposentados fazerem comprovação online é golpe

Aposentados e pensionistas não devem fornecer informações ao receber essa ligação, pois o INSS não entra em contato por telefone e nem por Whatsapp.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou uma nota explicando que golpistas estão fazendo ligações para aposentados e pensionistas e pedindo que façam prova de vida online, por causa da pandemia.

De acordo com o INSS, na ligação, os fraudadores falam todos os dados pessoais das vítimas e, em seguida, é enviada uma mensagem por Whatsapp, pedindo para que o aposentado ou pensionista envie uma foto de um documento para finalizar o processo de prova de vida. Segundo o instituto, o golpista que liga para as vítimas é muito seguro em sua fala e, por isso, os golpes vêm aumentando.

Diante disso, o INSS alerta a todos para que, caso recebam esse tipo de ligação, desliguem o telefone imediatamente e não forneçam nenhuma informação pessoal que possa colocá-los em risco.

O instituto reforça que não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida. Prova de vida INSS

A prova de vida para aposentados e pensionistas é um compromisso anual para que os benefícios sejam renovados. Normalmente, ela é feita presencialmente nos bancos ou agências do INSS.

Contudo, desde 2020, a prova de vida está suspensa devido à pandemia de Covid-19 que exigiu o distanciamento social para evitar a disseminação do vírus, principalmente para idosos.

Houve um projeto-piloto do INSS para implementar a prova de vida online, por meio de leitura de biometria facial, mas apenas alguns beneficiários foram selecionados para participar do projeto e, por isso, os golpistas estão se aproveitando do tema para roubar dados e informações desse público.

Para tirar dúvidas sobre a prova de vida, entre em contato com a central do INSS discando 135.

