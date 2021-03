Jeep Clube São Joaquim se despede do companheiro Xandó vítima da Covid-19

O grupo do Jeep Clube São Joaquim foi pego de surpresa nesta quarta-feira (24), uma mensagem chegou confirmando a morte do amigo Alexandre Lottermann de Souza, mais conhecido como Xandó.

No início da noite os colegas jeepeiros aguardavam o corpo de Xandó no portal de chegada da cidade, onde seguiram em fila como fariam em uma trilha, acompanhando o carro funerário pelas ruas da cidade para uma breve despedida, seu corpo será cremado conforme desejava.

Xandó era sócio do Jeep Clube São Joaquim e foi tesoureiro da entidade nos anos de 2019 e 2020. A bordo de seu Jeep Willis amarelo, se divertia aos finais de semana com os amigos, em uma boa e animada trilha, era um de seus passatempos.

Na página do Jeep Clube São Joaquim, foi deixado uma mensagem. “Hoje perdemos um grande amigo para a Covid-19, nosso companheiro Xandó, ele que já fez parte da diretoria do Jeep Clube agora vai fazer trilhas no Céu, ficarão as ótimas lembranças de sua presença no grupo, e assim queremos que você descanse em paz, nossos sentimentos a todos os familiares”.