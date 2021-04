Polícia Militar Ambiental realiza apreensão de 25 pássaros nativos mantidos em cativeiro em Lages

A Polícia Militar Ambiental, apreendeu na tarde desta terça-feira, 13, no bairro São Miguel em Lages, 25 pássaros nativos da espécie Canário-da-terra que eram mantidos irregularmente em cativeiros.

No período da tarde, após o recebimento da denúncia, os policiais militares ambientais deslocaram até a residência denunciada e constaram o crime ambiental.



No local foi verificado que a proprietária não possuía autorização para criação de passeriformes (pássaros) e os mantinha irregularmente em gaiolas, sendo que alguns pássaros não possuíam a devida anilha de identificação e outros estavam com a anilha rompida.



Diante dos fatos, os pássaros foram apreendidos e passarão por avaliação técnica para posterior soltura, e a proprietária responderá ao processo administrativo e penal.

Fonte Pilicia Militar Ambiental Serra Catarinense