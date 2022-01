Ventos fortes derrubam árvores e interditam a BR-116 em Capão Alto, na Serra

Até às 22h, rodovia estava em sistema Pare/Siga com uma das pistas liberadas, mas haviam filas de cerca de 5 km em ambos os sentidos.

No final da tarde desta quinta-feira (20), um temporal acompanhado de fortes ventos ocasionou a queda de diversas árvores na BR-116, na altura do km-258, em Capão Alto, na Serra Catarinense, o consequentemente a interdição em ambos os sentidos da rodovia.



Os ventos fortes foram registrados no final da tarde e acabaram diversas árvores caindo sobre a rodovia e bloqueando o tráfego em ambos os sentidos. Até às 22h, a rodovia seguia bloqueada, mas dessa vez, parcialmente com a adoção de sistema Pare/Siga e filas em cerca de 5 km ambos os sentidos, informava, em uma rede social, a Arteris Planalto Sul, concessionária que administra a rodovia.

No momento do vendaval, vários veículos trafegavam pela rodovia, especialmente caminhões que acabaram ficando presos entre uma árvore e outra, por sorte, não houve registro de feridos.