Escola do Boava conquista dois troféus de primeiro lugar em Prêmio Epagri Escola Ecologia, em Lages

Orgulho para o município: Nesta quinta-feira,16 a escola Jarbas Amarante Ferreira, localidade de Boava, sw destacou novamente onde participou do Prêmio Epagri Escola Ecologia, em Lages.

Onde apresentou o projeto que tornou-se um programa intitulado: Reciclando com Arte no Jardim e Chácara.

No qual conquistamos dois troféus de primeiro lugar. Um na categoria valorização do território e comunidade.

E outro primeiro lugar geral no desenvolvimento de projetos ecológicos e sustentáveis.

Nosso programa é orientado pelas professoras Jaqueline de geografia e Marta de ciências e o diretor Ricardo, desde 2021, em parceria com as professoras de pré escolar ao 9 ano, tendo como protagonistas os alunos dessa unidade escolar.

Nossos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, manejo de frutíferas nativas, manejo do solo, reciclagem de produtos descartados de maneira inadequada, conscientização e valorização de cuidados com o meio em que vivemos, com práticas no jardim… Foi alcançado.

Estamos orgulhosos de presenciar o engajamento dos alunos em práticas sustentáveis, pertencimento à escola e conscientização da preservação ambiental.

Outro objetivo muito importante foi o engajamento, ajuda, das alunas e mães do CEJA, que confeccionaram os pneus decorados e doaram a escola, ou seja, a comunidade participando da escola.

Nossos agradecimentos são em primeiro lugar aos nossos alunos.

As professoras envolvidas de uma maneira direta e indireta, aos pais que doaram mudas, aos motoristas e funcionários da escola. Ao diretor, a Patrini e nossa parceira e apoiadora Epagri em nome da Cristiane Lopes.