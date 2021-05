Mega promoção para na Lamar Supercenter para o dia das Mães!

A Lamar está fazendo uma mega promoção para nossos clientes. Você irá gravar um Vídeo explicando o porque sua Mãe merece ganhar o premio em uma linda homenagem de no máximo 1:00 minuto de duração.

1️⃣Você vai enviar o seu vídeo no Whatsapp da Loja (49) 991890591 até dia 20/05/21 com seu nome completo e o nome de sua mãe

2️⃣Vamos postar o seu vídeo no Instagran e no Facebook

3️⃣Você vai pedir para todos seus amigos e familiares curtirem a nossa postagem no face e no insta, então pode enviar para todo mundo 🔛😌

4️⃣O Vídeo mais curtido será o Ganhador 🎉🎊

Correeeeeee !!! Estamos torcendo por vocês o/ .