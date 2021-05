Como fazer comida fresca e saudável em casa

Fazer comida fresca e saudável em casa

Para manter a saúde em dia, nada melhor do que ter uma alimentação saudável. Existem diversas opções por aí de restaurantes ou produtos específicos para esse fim. Porém é impossível substituir uma boa comida caseira. Dessa forma, você sabe exatamente todos os ingredientes contidos no preparo e pode até mesmo economizar.

Coma de forma saudável

Uma alimentação saudável começa com bons hábitos durante as refeições. Coma devagar e, se possível, sem distrações. Prefira a companhia de outras pessoas a aparelhos, pois isso pode gerar ansiedade e fazer com que mastique mais rápido. Alimente-se devagar para que seu corpo entenda que está satisfeito.

No almoço e no jantar comece sempre com a salada, quanto mais colorida melhor. Dessa forma, você pode sentir que comeu o suficiente Além disso, corre menos risco de consumir mais do que precisa e acabar com a sensação de cansaço e sono que surge quando comemos mais do que necessário.

As frutas são a melhor opção de lanche para quem quer comer de forma nutritiva. É recomendado por especialistas pelo menos três porções por dia. Uma dica é preparar pequenos saquinhos com lanches como frutas, castanhas e sanduíches integrais.

Escolha bem os alimentos

A preparação de refeições em casa concede a liberdade de escolher cada passo do processo. O mais importante é justamente o início, a escolha de alimentos frescos e saudáveis. Tenha preferências por frutas e verduras orgânicos, uma dica é procurar em feiras específicas, dessa forma você compra do próprio fornecedor.

Caso isso não seja possível, foque em produtos da estação. Estes devem estar mais frescos e possivelmente passaram por um processo menor de conservação. No caso de alimentos processados, vale a pena ter uma noção básica sobre seus componentes. Produtos integrais, por exemplo, possuem alto valor nutritivo além de contribuírem para o seu sistema digestivo.

Desenvolva suas habilidades na cozinha

Para muitas pessoas pode ser um tanto intimidador planejar um cardápio para toda a família. No entanto, existem várias formas de fazer essa atividade algo fácil e até divertido. Aposte em utensílios que podem tornar esse processo mais prático, como uma máquina de macarrão ou panela de arroz.

Planeje as refeições semanalmente, assim você gasta menos tempo comprando e não precisa improvisar tanto, além de evitar desperdícios. Divida as tarefas como guardar, limpar e lavar louça, dessa forma ninguém fica sobrecarregado.

Procure receitas fáceis ou com poucos ingredientes até que se sinta confortável para tentar algo novo. Tente usar todos os recursos disponíveis, como vídeos na internet, artigos e livros de receita. Existe bastante material focado em pessoas sem qualquer experiência, e receitas simples usando uma só panela, por exemplo.

Cultive o hábito

Mudanças, quaisquer que sejam, não acontecem da noite pro dia. Não se frustre caso não consiga manter uma alimentação totalmente saudável rapidamente. É importante focar em cultivar um hábito apesar dos deslizes que possam ocorrer no caminho. Cozinhar em casa além de garantir uma alimentação saudável também é um ato prazeroso. Portanto deixe que essa rotina seja estabelecida de forma leve e gradual.