Bebê ferido em ataque a creche ganha alta: o melhor presente no Dia das Mães

O único sobrevivente do ataque a creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, o bebê Henryque Hubner, de 1 ano e 8 meses, teve alta neste domingo (9).

O pequeno paciente, recebeu um certificado de coragem do hospital: “Você é um super herói”. Henryque, esteve internado durante cinco dias no Hospital da Criança de Chapecó, ele passou por procedimentos cirúrgicos no pescoço, tórax, abdômen e pernas.

Os profissionais, prestaram homenagem ao grande guerreiro na saída do hospital. A mãe Adriana Martins, em sua rede social comemorou a recuperação de seu filhinho:

“Dia das mães, dia mais feliz da minha vida, Deus me abençoou com dois lindos filhos Isabely e Henryque. Henryque nasceu pela segunda vez, foi um milagre, Deus o protegeu me devolveu com vida, hoje tenho em meus braços o presente que dinheiro nenhum pode pagar. A palavra é gratidão hoje e sempre é agradecer, agradecer e agradecer a Deus e a todos que não mediram esforços para salvá-lo. Agradecer pelas orações, as palavras de conforto, que Deus abençoe a cada um e console a todas as famílias. Feliz dia das mães com todo amor e carinho,” finalizou.

