Santa Catarina suspende vacinação de grávidas contra Covid-19

Secretaria de Estado da Saúde comunicou decisão de parar imunização em gestantes, independente do fabricante da vacina.

A medida é uma precaução após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendar a suspensão imediata do uso da vacina da Astrazeneca/Fiocruz em gestantes, na noite desta segunda-feira (10). A orientação está em Nota Técnica emitida pela agência.

SES afirma que aguarda o pronunciamento oficial do PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde e da Anvisa para orientar as equipes de imunização sobre a continuidade da vacinação desse grupo.

A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina da Astrazeneca seja seguida pelo PNI. A recomendação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra Covid-19 em uso no país.

Com informações NDMais